Saggio di musica per l’Epifania

Concerto dell’Epifania che è anche saggio della scuola di musica oggi per la banda Vincenzo Bellini di Zola che alle 18 nell’Abbazia dei santi Nicolò ed Agata con la direzione di Mattia Grandi e Michele Trabucchi esegue un programma di composizioni per banda ma anche di musica sinfonica e di musica moderna. Ingresso libero per l’iniziativa patrocinata dal Comune di Zola e dal Movimento cristiano lavoratori. In programma musiche di Charpentier, Bach, Purcell, Verdi e Bartolucci, con brani d’organo eseguiti dal maestro Nicola Sarti e spartiti per tromba affidata a formazioni strumentali. In apertura la marcia dedicata a Sant’Agata e la conclusione affidata all’inno a Santa Cecilia.