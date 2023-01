Saghar Khodayari, a Bologna una figurina dedicata alla Blue Girl simbolo delle proteste in Iran

La figurina dedicata alla Blue Girl Sahar Khodayari

Bologna, 11 gennaio 2023 – Arriva la figurina dedicata a Saghar Khodayari, anche conosciuta come Blue Girl, la ragazza iraniana che nel settembre 2019 si è tolta la vita dandosi fuoco, in un gesto di disperazione e protesta, dopo essere stata arrestata allo stadio Azadi a Teheran, luogo non aperto alle donne del regime.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Figurine Forever e Amnesty International che già in passato avevano dedicato un’immagine a Patrick Zaky con lo stesso scopo, ovvero quello di sensibilizzare, ricordare e promuovere i diritti umani nel mondo. Il nome Blue Girl, la ragazza in blu, deriva dal colore della maglia dell'Esteghlal FC, la squadra per cui la giovane 29enne tifava. La sua storia farà il giro del mondo. A seguito del suo caso, le pressioni della FIFA hanno portato il regime iraniano a fare alcune concessioni sulla presenza delle donne negli stadi in occasione delle partite internazionali ma tutt’oggi per una donna iraniana è quasi impossibile accedere agli spalti.

Alla conferenza di presentazione dell’iniziativa erano presenti Rita Monticelli, Professoressa Università di Bologna e Consigliera Comune di Bologna con delega ai Diritti Umani, Franca Menneas di Amnesty International Bologna, Sohyla Arjmand, Attivista dei Diritti Umani e Rappresentante della Comunità Iraniana a Bologna, Federico Amico, presidente della Commissione per la Parità e per i Diritti delle Persone all’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna e Emiliano Nanni, Presidente Associazione Figurine Forever. “È grazie ad iniziative come queste che si continua a parlare di violazioni di diritti umani – ha aggiunto Morticelli – quando Zaky era in carcere diceva che era grazie all’impegno delle associazioni che trovava il coraggio per andare avanti ed è proprio per questo l’Iran ha bisogno più che mai che andiamo in piazza per la libertà e la giustizia” ha dichiarato la docente.

“Sono orgogliosa delle ragazze e dei ragazzi iraniani che vanno per strada senza sapere se torneranno a casa - ha rimarcato Arjmand commossa – solo parlandone questo inferno avrà fine e io continuerò a parlare finchè ho fiato nei polmoni” ha concluso l’attivista. L’autrice del disegno è la giovane fumettista Chiara Raimondi, recentemente all'opera con la biografia a fumetti di Rigoni Stern che sarà presente alla decima edizione di Figucon domenica 15 dicembre dalle 14 alle 17 per firmare delle copie su richiesta.

Dove trovare la figurina di Saghar Khodayari

La figurina solidale sarà presentata al pubblico, in anteprima nazionale all’Estragon Club Bologna. Sarà possibile acquistare la carta in due forme: un’edizione limitata e numerata 100 copie offerta libera a partire da 7 euro e una versione standard non limitata e non numerata dai 5 euro in su. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività di Amnesty International Italia.