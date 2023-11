Sagra del Bollito stasera e domani si può partecipare alla gustosa kermesse

Ancora stasera e domani è ancora possibile partecipare alla Sagra del Bollito, una kermesse per buongustai. Protagonista, ovviamente, il bollito di carne, secondo piatto della cucina tradizionale bolognese, che sempre più raramente si trova sulle tavole delle famiglie e dei ristoranti. Un’opportunità per assaggiare diversi tipi di carne, bolliti a lungo nel brodo con gli odori e magari un pezzetto di crosta avanzata del Parmigiano Reggiano.

L’iniziativa si tiene presso l’area Asilo Parrocchiale di Via Matteotti 2, in San Pietro in Casale, e la prenotazione è obbligatoria al 348.099.91.80 (sagradelbollito.it)