Sagra della Badessa, trionfa il Terziere blu

Il quarantesimo Palio dell’Oca della sagra della Badessa di Ozzano dell’Emilia è stato vinto dal Terziere blu, che rappresenta l’area collinare e richiama il colore del cielo (a destra, la premiazione). Con la premiazione si è conclusa la manifestazione che ha animato il territorio per tutto il fine settimana. Un’edizione speciale, che ha celebrato i 40 anni della sagra con un programma ricchissimo di eventi, rievocazioni storiche e spettacoli, registrando un record di presenze.

Grande successo ha riscosso anche l’annullo filatelico realizzato per l’occasione: un timbro commemorativo mostrato e diffuso da Poste Italiane con un apposito stand e ideato dalla giovane designer locale Irene Mercuro. Prima della chiusura ufficiale della manifestazione, sul palco dell’arena e alla presenza della famiglia, è stato dedicato un momento speciale al fondatore della sagra della Badessa Adriano Vason, figura chiave nella nascita e crescita dell’evento. Il suo contributo è stato ricordato con affetto e gratitudine, sottolineando l’importanza della sua visione nel trasformare questa celebrazione in un appuntamento imperdibile per la comunità.

"È stata un’edizione memorabile – spiega il sindaco di Ozzano dell’Emilia, Luca Lecci – che ha saputo unire tradizione, cultura e divertimento, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti i partecipanti. Ringrazio la nostra Proloco e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, la polizia locale e i carabinieri per il presidio costante, i dipendenti comunali e i cittadini per aver partecipato con entusiasmo a quella che possiamo considerare una delle feste più importanti per Ozzano dell’Emilia. Un ringraziamento speciale a Franco Strazzari, che con passione e dedizione porta avanti la tradizione dopo il passaggio del testimone da parte di Adriano Vason che ricordiamo sempre con tanto affetto".

r. p.