Sala Bolognese, bando 'Estate in Comune' per attività estive dei bambini Il Comune di Sala ha approvato il bando ‘Estate in comune’ per agevolare le famiglie con reddito Isee fino a 30.000 euro. Contributo massimo di 140€ a rimborso per almeno 3 settimane di attività estive. Possibile richiedere anche contributo regionale. Info: Ufficio scuola Comune di Sala.