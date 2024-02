Sala scommesse chiusa: 17enne sorpreso a studiare le quote sul video

Bologna, 13 febbraio 2024 – Quindici giorni di chiusura per una sala scommesse di via Nanni Costa. Dove, lo scorso 7 febbraio, i poliziotti della divisione di polizia amministrativa, intervenuti per un controllo nell’attività a seguito della segnalazione, da parte di più persone, della presenza frequente di minori nel locale, avevano effettivamente trovato un ragazzino di 17 anni, intento a studiare le quote su uno dei monitor della sala in violazione della normativa che regola la gestione di questo tipo di attività, che permette l’accesso solo alle persone con più di 18 anni.

In base alla legge, il titolare dell’esercizio che consente la partecipazione ai minorenni è punito con la sanzione da 5mila a 20mila euro e con la chiusura da 10 a 30 giorni. In caso di tre violazioni in un triennio è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione.

A seguito del blitz nella sala scommesse in zona ospedale Maggiore, al termine degli accertamenti necessari, il questore Antonio Sbordone ha firmato la chiusura temporanea, per due settimane a partire da lunedì scorso, del locale in base all’articolo 100 del Tulps.

Durante il controllo degli agenti della Pas, divisione guidata dal dirigente Vincenzo Frontera, il titolare della sala scommesse ha spiegato che il ragazzino per entrare gli aveva mostrato un documento, con foto, dal cellulare. Non è escluso che potesse essere modificato o che sia stato visionato con rapidità, senza verificare l’effettiva data di nascita.

Il problema della presenza di minorenni nelle sale da giochi non è un’emergenza a livello nazionale. E questo, malgrado l’inasprimento, nel 2011, della normativa. Che, a conti fatti, non ha sortito gli effetti sperati.