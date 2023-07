Sala slot all’Ippodromo Nuovo ingresso in arrivo

Cantiere aperto, ad agosto, all’Ippodromo per la creazione, su via Arcoveggio, del ‘nuovo’ ingresso (una pista ciclopedonale) che eviterà a Hippogroup (la società che gestisce l’Ippodromo) sanzioni per non aver rispettato la legge regionale contro la ludopatia. Tutto sarà pronto in tempo per la riapertura delle scuole e prima della scadenza, l’11 ottobre, della proroga concessa dal Suap (Sportello unico per le attività produttive del Comune) a Hippogroup. Novità del progetto finale, lo stop al secondo cancellone su via Arcoveggio, accanto a quello principale. Auto, pedoni e bici entreranno tutti da via Arcoveggio: le auto troveranno una sbarra, pedoni e bici gireranno a destra per un percorso loro riservato. Da ultimo, ridotto anche il costo dell’operazione a carico della società cesenate: da 260mila a 150mila euro che saranno scontati dal canone di affitto versato al Comune che ha concesso l’area fino al 2025. Si chiude così una vicenda che aveva scatenato la rabbia dei genitori dell’elementare Acri che sull’Ippodromo, lato via Corticella, hanno il secondo accesso.

Il 24 febbraio, l’Ippodromo aveva chiuso il cancellone su via Arcoveggio a causa di un verbale alla società per il mancato rispetto dei 500 metri pedonali, previsti dalla legge regionale, tra la sala gioco (Hippodome dentro l’Ippodromo) e due luoghi sensibili, la palestra Alutto e la parrocchia dell’Arcoveggio. Proteste, sit in e ora la soluzione previo via libera del Suap a riaprire, in deroga alla norma e per sei mesi, il cancellone su via Arcoveggio senza prendere multe. "Riusciremo a dare una risposta ai cittadini – commenta l’assessore comunale all’Urbanistica Raffaele Laudani (in foto) – con interventi che favoriranno una migliore fruibilità dell’area, in linea con le politiche di promozione della mobilità dolce e delle piazze scolastiche. Un primo passo in vista del percorso partecipativo sul futuro dell’Ippodromo che partirà agli inizi del prossimo anno". Plauso anche della presidente del Navile Federica Mazzoni: "Il confronto portato avanti dal Quartiere ha avuto un effetto positivo, sia nella definizione dei contenuti del progetto, che sul contenimento dei relativi costi". "Ora inizia la parte più importante – dicono Brunella Guida e Massimiliano Rubbi di Coalizione Civica –: un percorso partecipativo che definisca l’assetto di questo bene".

f. g. s.