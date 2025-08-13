Sala slot ‘fuori orario’. Il questore la sospende. Cinque giorni di chiusura

Ancora una volta, i titolari della sala slot non hanno rispettato gli orari di spegnimento delle macchine. E ancora una volta il personale della Pas li ha sanzionati. Dopo più diffide ricevute nel corso degli anni, questa volta la sala slot di via dell’Arcoveggio è finita nei guai: il questore Antonio Sbordone infatti ha ordinato la sospensione, per cinque giorni, delle autorizzazioni dell’attività, per aver "consentito l’esercizio di gioco lecito d’azzardo senza rispettare le dovute prescrizioni", spiegano dalla Questura.

In particolare durante diversi servizi di prevenzione finalizzati al rispetto del regolamento per il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo e lecito, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della polizia ha appurato che il responsabile del locale non ha ottemperato al regolamento stabilito dall’ordinanza sindacale e ha consentito l’accensione e l’apertura degli apparecchi e congegno automatici ‘Vlt’ oltre gli orari normalmente consentiti.

Il proprietario dell’attività era stato già diffidato dalla polizia locale il 21 febbraio 2023 e il 28 novembre 2024, mentre dalla Divisione Pas il lo scorso 14 aprile, sempre per gli stessi motivi.

Visto che l’uomo, nei successivi controlli effettuati dalla polizia nel locale di via dell’Arcoveggio, è risultato ancora una volta inadempiente agli obblighi di legge, il questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto, di una durata pari a 5 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la salute e l’ordine pubblico.