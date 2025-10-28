Salaborsa. Omaggio a Gigén Lîvra: libro e registrazioni

Un omaggio a Luigi Lepri (Gigén Lîvra): è quello che stasera alle 18 si può vivere in Salaborsa dove viene presentato un nuovo libro (Pendragon) e una serie di registrazioni audio per uno dei più noti cultori e studiosi della lingua bolognese. Lepri ha portato avanti per anni un enorme lavoro di divulgazione e conoscenza del dialetto attraverso articoli, conferenze, corsi. L’omaggio pensato per per ricordarlo, dalla Pendragon e dagli amici più stretti, è una raccolta appena uscita in volume Rémm ed Nadèl. Per trentanove anni, ogni Natale, Lepri ha composto un breve testo in rima, naturalmente in dialetto. Poi lo stampava e lo inviava come augurio a una ristretta cerchia di amici. Quei componimenti sono diventati nel tempo un appuntamento atteso e gradito: riflettevano infatti la personalità dell’autore, sempre garbata, simpatica e ricca di acume. Riunirli oggi in un unico volume, con la sorpresa di poter ascoltare ventotto di quei testi recitati dalla sua stessa voce – attraverso incisioni fortunatamente recuperate dal figlio Loris e rese disponibili nel volume tramite QR code –, significa rendere omaggio alla memoria di un uomo capace di trasmettere la sua passione per Bologna e la sua lingua a migliaia di persone e destinato a essere ricordato per sempre. L’incontro vedrà la partecipazione dei suoi amici di sempre, grandi divulgatori del dialetto bolognese: Roberto Serra, Daniele Vitali, Fausto Carpani, insieme al figlio Loris Lepri.