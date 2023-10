Salami d’Italia in gara per la corona del gusto

Per il secondo anno consecutivo, sabato e domenica prossimi approda alla Fattoria Zivieri di Sasso Marconi la finalissima del campionato italiano del salame con ’Salami d’Italia’. Sedicesima edizione della competizione promossa dall’Accademia delle 5 ‘T’ (territorio, tradizione, tipicità, trasparenza e tracciabilità), nel corso dalla quale l’associazione culturale costituita da aziende e operatori impegnati nella produzione, vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari fortemente legati al territorio e alla tradizione, sottoporrà alla giuria più di cinquanta prodotti, di oltre una trentina di norcini, in competizioni su cinque categorie di insaccato: salami di suino rosa o misto, salami di suino nero, salami di quinto quarto, salami non di solo suino e ‘nduja.

La due giorni ha l’obiettivo, dichiarato dagli organizzatori, di promuovere l’eccellenza e la tipicità di una filiera, quella agroalimentare, strategica per l’intero sistema paese. E poi di incentivare una spesa consapevole da parte anche dei consumatori più giovani: in giuria, infatti, siederanno, tra gli altri, studenti degli istituti alberghieri, delle università e delle scuole di formazione del settore. La novità di quest’anno è l’apertura dell’accesso alla giuria, il pubblico infatti potrà fare parte della commissione che tra sabato e domenica valuterà i prodotti approdati alla finalissima dopo avere superato le selezioni territoriali. Chi volesse candidarsi può proporsi inviando una email a: prenotazioni@fattoriazivieri.it. Per i due giorni nella Fattoria, verrà allestito uno spazio gastronomico all’aperto in cui, dalle 11 alle 18, verranno proposti alcuni dei salumi in gara accompagnati da tigelle calde.

"Abbiamo deciso di ospitare ancora questa due giorni della norcineria d’eccellenza – racconta Aldo Zivieri –. E per proseguire nell’intento di far conoscere anche ai non addetti ai lavori l’importanza di una filiera come quella agroalimentare, abbiamo cercato ancora una volta di dare alle due giorni lo spirito ed il sapore di una festa". E come in ogni festa che si rispetti, nell’occasione ci sarà uno spazio dedicato all’arte: sarà un’esposizione personale di Alberto Zamboni che nei diversi ambienti propone la mostra ’Animals’, una serie di monotipi pittorici con stampa serigrafica fatta a mano. "Ci piace vedere la Fattoria come un luogo di contaminazione e riflessione, in cui le persone possono rilassarsi, ma al contempo confrontarsi con argomenti appartenenti a mondi diversi, naturale, agroalimentare e artistico", dice Zivieri.