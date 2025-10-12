Salario minimo nei bandi comunali: "Vantaggi per chi lo garantisce"

ZOLA PREDOSA (Bologna)

Un impegno concreto, per garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali e favorire la dignità delle retribuzioni. Così la delibera approvata dalla giunta comunale di Zola Predosa, nel Bolognese, prevede l’introduzione di un meccanismo di "premialità" nelle gare d’appalto e nelle concessioni pubbliche: le imprese che parteciperanno ai bandi comunali e garantiranno ai propri dipendenti una paga oraria minima di 9 euro lordi, otterranno un punteggio più alto nella valutazione delle offerte. Una misura che incentiverà le aziende, nell’impegno di un lavoro che punti su qualità e dignità, sulla scia di altre grandi città italiane che negli ultimi anni hanno introdotto misure analoghe. "La nostra amministrazione ha scelto di compiere un passo concreto, introducendo strumenti che tutelino il lavoro e contrastino pratiche di ribasso che finiscono per penalizzare chi opera con serietà e competenza – spiega il sindaco Davide Dall’Omo –. Zola Predosa vuole continuare a distinguersi come una comunità che mette al centro le persone, promuovendo il valore del lavoro come fondamento di coesione, crescita e giustizia sociale". Allo stesso tempo, il provvedimento del Comune garantisce il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro in tutti gli appalti e nelle concessioni di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dal loro valore economico.

Giorgia De Cupertinis