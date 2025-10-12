Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaSalario minimo nei bandi comunali: "Vantaggi per chi lo garantisce"
12 ott 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Salario minimo nei bandi comunali: "Vantaggi per chi lo garantisce"

Salario minimo nei bandi comunali: "Vantaggi per chi lo garantisce"

La delibera di Zola Predosa: più punti alle imprese che pagano i dipendenti almeno 9 euro all’ora .

La delibera di Zola Predosa: più punti alle imprese che pagano i dipendenti almeno 9 euro all’ora .

La delibera di Zola Predosa: più punti alle imprese che pagano i dipendenti almeno 9 euro all’ora .

ZOLA PREDOSA (Bologna)

Un impegno concreto, per garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali e favorire la dignità delle retribuzioni. Così la delibera approvata dalla giunta comunale di Zola Predosa, nel Bolognese, prevede l’introduzione di un meccanismo di "premialità" nelle gare d’appalto e nelle concessioni pubbliche: le imprese che parteciperanno ai bandi comunali e garantiranno ai propri dipendenti una paga oraria minima di 9 euro lordi, otterranno un punteggio più alto nella valutazione delle offerte. Una misura che incentiverà le aziende, nell’impegno di un lavoro che punti su qualità e dignità, sulla scia di altre grandi città italiane che negli ultimi anni hanno introdotto misure analoghe. "La nostra amministrazione ha scelto di compiere un passo concreto, introducendo strumenti che tutelino il lavoro e contrastino pratiche di ribasso che finiscono per penalizzare chi opera con serietà e competenza – spiega il sindaco Davide Dall’Omo –. Zola Predosa vuole continuare a distinguersi come una comunità che mette al centro le persone, promuovendo il valore del lavoro come fondamento di coesione, crescita e giustizia sociale". Allo stesso tempo, il provvedimento del Comune garantisce il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro in tutti gli appalti e nelle concessioni di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dal loro valore economico.

Giorgia De Cupertinis

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata