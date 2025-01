Saldi, inizio con il botto: "Merito anche del ‘ponte’"

"La partenza è ottima". Sorridono le categorie Confcommercio Ascom e Confesercenti, guardando al bilancio della prima giornata di saldi tra città e provincia. Un inizio ‘sprint’ soprattutto per quanto riguarda il settore abbigliamento e quello delle calzature: "Buone sensazioni e buoni risultati – puntualizza subito Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. C’è stato movimento fin dalle prime ore del mattino ed è proseguito nell’arco di tutta la giornata, con un’affluenza importante in primis da parte dei bolognesi, ma anche di qualche turista presente in città".

Gli sconti, insomma, continuano a prendere i clienti per la gola e ad attirarli nei negozi. "Le attività sono partite da un valore minimo del 30% e si è rivelata valida anche la capacità di spesa dei consumatori – prosegue Tonelli –. Questo significa che, nelle settimane precedenti, molti avevano già adocchiato quel cappotto o quel giaccone e, approfittando dei saldi, oggi (ieri, ndr) sono andati a comprarlo. Diciamo che il valore medio degli scontrini è stato interessante".

Fondamentale, soprattutto, il ‘ponte’ tra weekend e 6 gennaio, che ha favorito la partenza importante dei saldi. "Questa prima giornata induce verso un ulteriore ottimismo legato proprio al fatto che, quest’anno, si parte con tre giorni di ponte – chiude il direttore di Ascom –. In più, come accade sempre, contiamo che da martedì (7 gennaio, ndr) in poi molti bolognesi faranno ritorno a casa dopo le vacanze. E daranno un’occhiata anche ai saldi. Rispetto a un mese di dicembre un po’ a luci e ombre, con un inizio lampo favorito dal Black friday e una piccola pausa dagli acquisti prima di Natale, i segnali sono davvero buoni sia in città, che in provincia".

Dello stesso avviso anche Loreno Rossi, direttore generale di Confesercenti: "Molto bene in centro, dove gli associati sono particolarmente soddisfatti. Quest’anno i saldi sono partiti prima, il 4 invece che il 7 gennaio come dodici mesi fa, visto che cominciano sempre il primo sabato del mese. Un anticipo che ha aiutato. Soffre un po’ di più la periferia, perché i turisti sono raccolti dentro le mura. Anche se, va detto, quest’anno la percentuale di visitatori è stata molto debole a causa della mancanza di grandi eventi, che il Comune non ha organizzato. Contiamo che anche il prossimo fine settimana sarà interessata dal punto di vista degli acquisti, grazie al ritorno dei bolognesi. Bene il settore abbigliamento, dunque, rispetto alla partenza del 2023, anche se siamo lontani dai tempi d’oro, che non penso ritorneranno più".