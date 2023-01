Saldi invernali, si parte giovedì Ascom: "I negozi sono già pronti È l’occasione giusta per ripartire"

È già iniziato il conto alla rovescia: giovedì, in tutta l’Emilia-Romagna, cominceranno i saldi invernali. E, come di consuetudine, anche l’iniziativa ’Saldi tranquilli’ – ideata da Confcommercio Ascom Bologna – per informare imprenditori e consumatori su come vivere con tranquillità le vendite di fine stagione. "Quest’anno i saldi rappresentano un appuntamento importante per famiglie e imprese che, nonostante stiano affrontando quotidianamente il grave problema dei costi in vari settori e servizi, non rinunceranno agli acquisti – spiega Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom –. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare una guida sia per gli imprenditori sia per i consumatori, assicurando la massima informazione, trasparenza e garanzia". La stagione dei ribassi, infatti, sembra essere più che attesa.

"Il settore moda, in particolare, attende i saldi per partire con una rinnovata spinta nel 2023. Mai come quest’anno, i clienti potranno dimostrare la loro fiducia verso i commercianti di vicinato che stanno lottando contro l’aumento dei costi, garantendo sempre la stessa qualità e servizi – precisa Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom –. Saldi tranquilli nasce con l’idea di aiutare gli imprenditori a gestire al meglio una fase importante per la loro ripresa". L’iniziativa, infatti, è uno strumento d’informazione e controllo che si rivolge sia alla clientela sia agli operatori commerciali, con alcuni principi generali.

Tra questi, ad esempio, l’esposizione dei prezzi (quello iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale) o la disposizione della merce, che richiede un’adeguata separazione di quella in saldo da quella in vendita alle condizioni ordinarie. "Dai saldi invernali ci aspettiamo un rinnovato entusiasmo da parte dei nostri clienti, che nei nostri negozi troveranno la consueta accoglienza e disponibilità" afferma Marco Cremonini, presidente Federmoda Emilia-Romagna e Bologna.

Non solo. Secondo un’ indagine a campione di Confesercenti, a Bologna, col via ai saldi di giovedì, si stima una spesa di circa 170 euro pro capite col 75% degli acquisti realizzati nei negozi tradizionali. Nel centro storico, a quelli dei bolognesi si aggiungeranno gli acquisti "dei tanti turisti italiani e stranieri che approfitteranno di questo fine settimana lungo per assaporare l’arte, la cultura e i prodotti enogastronomici della nostra città, turisti che destinano mediamente circa il 20% del loro budget in shopping" spiegano da Confesercenti.