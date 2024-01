Saldi, partenza col sorriso. Spesa media 98,79 euro

Buona partenza dei saldi invernali in Emilia-Romagna. "Dopo i primi giorni di saldi invernali, nonostante il maltempo, le imprese del settore moda dell’Emilia-Romagna registrano un discreto andamento delle vendite", certifica Confesercenti che ha realizzato un’indagine su un campione di imprese del settore della regione, da cui risulta che per il 41% dei negozi le vendite si sono mantenute al livello dello scorso anno e per il 25% sono aumentate, mentre il 34% ha registrato un rallentamento. Più della metà delle imprese (63,6%) ha praticato uno sconto medio del 30%, incassando mediamente 98,79 euro. Una cifra in aumento per il 23,3% degli intervistati e in linea con lo scorso anno per quasi il 40% delle imprese. Nel complesso più della metà degli imprenditori si dichiara quindi soddisfatta di questo avvio dei saldi invernali che rappresentano il 20% e oltre, del fatturato complessivo per la maggior parte degli intervistati. Il dato incoraggiante segue un “discreto” andamento delle vendite natalizie, che hanno comunque risentito della concorrenza dell’online e di un periodo eccessivamente lungo del cosiddetto ‘Black Friday’ che in alcuni casi si è protratto praticamente per tutto il mese di novembre.