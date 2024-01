Saldi, spesa di 137 euro a famiglia

Lo shopping per i saldi invernali interessa da ieri in Emilia-Romagna oltre 1,5 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro d’affari di 450 milioni: sono le stime dell’ufficio studi Confcommercio regionale. Dalle previsioni, spiega l’associazione dei commercianti, si evidenzia una tenuta della propensione al consumo, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante al contenimento dell’inflazione.

"Nell’ultimo mese - dice il presidente regionale Enrico Postacchini - abbiamo registrato una incoraggiante crescita di fiducia di famiglie ed imprese che va ad attenuare gli effetti negativi di una ancora elevata, seppur in calo, inflazione".

Per rafforzare la crescita "bisogna agire soprattutto sulla domanda interna, accelerando il patto fiscale annunciato dal Governo".