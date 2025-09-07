Sale d’attesa, ascensori e nuova area controlli all’aeroporto di Bologna

Nuovi spazi di attesa, bagni e ascensori all’Aeroporto di Bologna, dove sono stati ultimati i lavori nell’area ‘Arrivi extra-Shengen’ e le operazioni di riconfigurazione del piano terra del terminal passeggeri. Tra l’altro, sono stati installati otto nuovi box per il controllo dei passaporti e otto Abc gates. In particolare, gli spazi inaugurati ieri sono stati realizzati per posizionare i chioschi automatici per la registrazione digitale dei dati biometrici dei cittadini extra Ue. L’intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento di circa 4 milioni.