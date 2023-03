Sale la febbre da Oscar tifando per ‘Le Pupille’

di Benedetta Cucci

Il countdown è cominciato: mancano due giorni alla notte degli Oscar 2023 e quindi in poco più di 48 ore, quasi tre giorni a dire il vero (considerando che la cerimionia finisce la mattina del lunedì) sapremo se Le Pupille, il piccolo film di Alice Rohrwacher prodotto da Alfonso Cuaron e girato a Bologna, si porterà a casa la celebre statuetta. La categoria è quella dei cortometraggi live action e, chi volesse saperne di più del film e possedesse l’abbonamento a Disney Plus, potrebbe già vederlo e mettersi in pari. Il Resto di Bologna di oggi, ovvero il nostro podcast da ascoltare online, parla proprio di questa favola dal gusto tanto retrò, ispirata a una lettera che nel 1971 Elsa Morante inviò all’amico Goffredo Fofi, in cui si narra di venti orfanelle che, durante la guerra– siamo più o meno negli anni Quaranta – vivono in un istituto e si preparano al pranzo di Natale, naturalmente caratterizzato da quelle ristrettezze economiche che una madre superiore severa – Alba Rohrwacher–, rende ancora più ristrette. Tuttavia, quando una ricca donna disperata e innamorata (Valeria Bruni Tedeschi) chiede di pregare per lei e per il suo amato, offrendo in dono all’orfanotrofio una ricca e deliziosa zuppa inglese che la badessa impone alle bimbe di non mangiare… qualcosa di inaspettato succederà.

Ci sono location bolognesi splendide, via della Braina e il Pio Istituto delle Sordomute povere, la chiesa sconsacrata di San Barbaziano in via Cesare Battisti e i nostri cari portici a San Luca. Ma c’è anche un modo di fare cinema riservato, che in città è possibile. Per il manifesto del film, poi, davvero specchio di un mondo cinematografico poetico, è ricorsa di nuovo a Fabian Negrin, illustratore argentino, autore di libri per ragazzi premio Andersen 2000, che per lei aveva già lavorato alla locandina del film Le Meraviglie e che ha collaborato con la regista anche al suo prossimo lavoro, questa volta, però, per parti della storia, come ci ha raccontato per il podcast, in un incontro recente alla Fiera del Libro per ragazzi.

Mentre monta la curiosità, proprio questa sera alle 20,30 al Cinema Lumière, Paolo Mereghetti, autore del mitico Dizionario dei film, scommetterà sui prossimi vincitori, in compagnia del direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli nella serata Una notte da Oscar, a seguire Le pupille e alle 20,30 proiezione di uno dei candidati all’Oscar come Miglior film internazionale: The Quiet Girl, esordio di Colm Bairéad. Per circuito Pop Up (Pop Up Cinema Jolly, Pop Up Cinema Arlecchino, Pop Up Cinema Medica 4k e Pop Up Cinema Bristol), fino a domenica ci si avvicina alla notte clou con il ritorno in sala di alcuni dei film più candidati, da Babylon di Damien Chazelle a The Fabelmans di Steven Spielberg, da Aftersun di Charlotte Wells a Gli spiriti dell’Isola di Martin McDonagh. Domenica, invece, si parte da mezzogiorno con tutti i film I Wonder Pictures nominati agli Academy Award aspettando così la lunga notte degli Oscar, dalle 21.30 al Pop Up Medica 4k con Oscar Party e ricevimento, Red Carpet e il più apprezzato look Oscar. Dalle 23.15 fino alle 5 del mattino, proiezione in diretta del Red Carpet Oscar 2023 e a seguire proiezione della lunga notte.