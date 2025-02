Sale l’acqua sotto la frana, nuovi sgomberi

L’acqua torna a far paura a San Benedetto Val di Sambro e aumentano gli evacuati nella zona. Il fiume Sambro, che attraversa la località Cà di Sotto, ha ripreso a salire con violenza negli ultimi giorni a causa delle abbondanti piogge che hanno colpito il Bolognese la scorsa settimana. L’acqua ha sommerso le abitazioni lungo le sue rive, inghiottite da un letto fluviale che si è raddoppiato, se non triplicato, nelle sue dimensioni. Alcune case erano già state evacuate dall’amministrazione il 21 ottobre 2024, quando la frana, che aveva colpito la zona per la prima volta trent’anni fa, si è riattivata. Il movimento franoso si è così appoggiato sul fiume, bloccando il suo corso e creando un invaso. Da allora, ad ogni precipitazione, il livello del fiume risale, costringendo gli abitanti a vivere in uno stato di costante allerta, senza sapere come muoversi o cosa aspettarsi.

Lunedì l’amministrazione ha inviato a quattro famiglie che vivono in prossimità del fiume un’ordinanza di evacuazione. "Ordiniamo l’immediato sgombero di tutte le unità immobiliari, abitative e non", si legge nella nota. Un’ordinanza che "ci hanno lasciato nella cassetta della posta, senza darci il minimo preavviso e senza dirci quando potremo effettivamente tornare dentro le nostre case", commenta Ilaria, una cittadina che vive in prossimità del Bivio. Il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni, da parte sua ha spiegato che nella notte tra venerdì e sabato, il livello dell’acqua è salito a un ritmo talmente rapido da rendere urgente il controllo diretto. "Come prima cosa ci siamo impegnati a verificare personalmente che nelle quattro case, situate a monte della frana e più esposte al rischio, non ci fossero persone. Non c’era tempo di agire tramite canali informali, che per quanto utili, non possono sostituirsi al controllo diretto", ha dichiarato il sindaco. Lo scenario che si profila per le case vicine al fiume, però, non sembra promettere nulla di buono. Il canale di sfioro progettato dai tecnici della Regione per garantire la fuoriuscita dell’acqua dal lago che si è formato, è di un’altezza maggiore rispetto alle abitazioni che sorgono lungo la riva, destinate quindi ad essere inghiottite dall’acqua. Ma purtroppo questo "non è l’unico scenario di rischio profilato dalla Regione – aggiunge Santoni – ce ne sono anche altri, peggiori, che potrebbero anche prevedere la ripresa della frana con la completa chiusura del canale scolmatore, così come la rottura della barriera di invaso con conseguente riversamento di una importante quantità di acqua e fango verso valle, con interessamento di un numero ancora maggiore di abitazioni".

Sofia Spagnoli