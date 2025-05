Sale l’entusiasmo per il rush finale. Tutta la città crede al sogno Europa

"Seguivamo la squadra anche quando non era a questi livelli. Abbiamo cominciato ad addobbare la vetrina prima che la seconda edizione dell’iniziativa venisse annunciata". Nicoletta, che insieme al marito Gianni Lotti gestisce Lotti Calzature in via Andrea Costa 76, ha detto che voleva celebrare l’impegno della squadra a prescindere dai risultati. "La nostra è un’attività che è nata nel 1952. Abbiamo allestito anche la vetrina delle donne, il che fa un po’ ridere visto che sono esposte le scarpe con i tacchi. È capitato che alcuni clienti si fermassero a fotografarla". All’indomani della sfida contro il Milan, i riflettori sono puntati sulla finale di Coppa Italia. Tuttavia, senza dimenticare le ultime due partite di campionato: prima la Fiorentina, poi il Genoa. Il sogno qualificazione Champions rimane più vivo che mai. "Stando a contatto con le persone – continua Nicoletta – mi lascio trascinare dal loro entusiasmo. È bello perché molti, anche se non sono di Bologna, sono stati adottati dalla città. Questo fa capire quanto l’amore per la squadra sia coinvolgente. Quando ti capita di andare a vedere una partita allo stadio, hai voglia di tornaci perché vieni travolto da un sacco di emozioni". Bologna è sempre stata una città legata allo sport. Infatti Nicoletta è anche una grandissima appassionata di basket e tifosa della Virtus fin dal lontano 1982.

Pure Antonio Iannuzzi, proprietario di Ottica Massarenti in via Massarenti 78, ha deciso di aderire all’iniziativa di Ascom Confcommercio e Carlino. Per farlo basta inviare la foto della propria vetrina rossoblù collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo su Whatsapp al numero 333.241.5760. "Fino ad ora la stagione del Bologna è stata favolosa, ma ho un po’ di timore per il futuro – ha confessato Antonio –. Abbiamo raggiunto ottimi traguardi, ma credo che le aspettative per il prossimo anno siano difficili da rispettare. Siamo una meteora. Secondo me – ha proseguito – l’importante è indovinare gli acquisti. Questo perché non possiamo spendere gli stessi soldi di altre società". In vista dell’appuntamento del 14 maggio, Antonio ha preferito non sbilanciarsi: "Non voglio fare previsioni, ma se devo essere onesto preferisco qualificarmi in Champions League rispetto che vincere la Coppa Italia".

Invece, Pietro Maresca e Marta e Maria Fiorentino, titolari di Maresca&Fiorentino in via Marco Emilio Lepido 6, ci hanno inviato una lettera: "Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa ’Vetrine Rossoblù’ per sostenere la squadra, che anche quest’anno sta facendo cose straordinarie come la conquista della finale di Coppa Italia dopo 51 anni. È bello condividere questo sostegno con i nostri clienti in un salone colorato di Panda rossoblù".

Filippo Biondi