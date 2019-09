Bologna, 17 settembre 2019 - In 400 davanti alla Regione (video) per richiamare l’attenzione dei consiglieri. Con fischietti e gilet arancioni con su scritto "Perché lavoro significa dignità", i proprietari dei negozi specializzati in scommesse (foto) provenienti da tutta la regione si sono trovati nel piazzale antistante la Regione spingendosi fino alle porte di viale Aldo Moro.

“Chiediamo una modifica della legge regionale in tema di gioco d’azzardo - spiega Chiara, una delle manifestanti -. Vogliamo chiedere che sia tolta la retroattività, perché l’Emilia Romagna è l’unica in Italia che l’ha applicata e questo prevede la cancellazione delle attività già esistenti sul territorio nel momento di entrata in vigore della legge. Vorremmo che quelli che già lavorano sul territorio (agenzie di scommesse, corner, tabacchi) possano continuare a farlo. Non siamo stati ascoltati e i risvolti di questa legge non sono chiari a nessuno”.



L’obiettivo dei manifestanti è quello di riuscire a parlare con i consiglieri, di essere ricevuti in Regione. Dalla Puglia alcuni avvocati pronti a parlare con le istituzioni. “Abbiamo fatto uno studio sul comportamento della ludopatia all’interno dell’attività commerciali di queste persone (riferito ai manifestanti). Sono i primi gli operatori a volerla combattere e lo stesso piano regionale del Contrasto alla ludopatia parlava di confronto con gli operatori locali. Quella parte è stata saltata e si è passata a una fase espulsiva - sottolinea Pasquale Castellano parlando con il consigliere Michele Facci che si è fermato a dialogare con i manifestanti-. Il problema è quello di razionalizzare la situazione con il fine di limitare la lodopatia e chiarendo quali sono le attività propriamente coinvolte. Chiudere i punti piccoli sul territorio non significa arginare il problema, ma si rischia un aumento della criminalità”.



I manifestanti parlano di numeri. “Abbiamo stimato che perderanno il posto di lavoro circa 10.000 persone nel momento in cui verrà applicata la legge. 10.000 sentinelle, formate con appositi corsi sulla ludopatia, che lavorano in aree di territorio precise e cercano di aiutare chi viene al loro negozio, con cui hanno un rapporto diretto”.