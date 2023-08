Sale sulla scala per pulire i vetri Ottantenne precipita e muore

Era salita chissà quante volte su quella scala, per pulire le finestre. Ma domenica mattina, quell’abitudine consolidata, è costata la vita a una signora di 80 anni, Oretta Masina, che è precipitata dal balcone di casa sua, morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 7,30 del mattino, nell’abitazione in zona Zanardi.

La signora era sola in casa al momento del fatto. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti subito nel cortile della palazzina assieme ai sanitari del 118, l’ottantenne si era arrampicata su una scala, sistemata sul terrazzo della sua abitazione, al piano rialzato, per fare le pulizie. Un’altezza di circa sette metri da terra. Mentre era impegnata nelle faccende, però, qualcosa è andato storto: forse un malore, forse un piede messo in fallo che le ha fatto perdere l’equilibrio. La signora Masina è precipitata dalla scala e poi dal balcone, nel vuoto per sette metri, fino ad atterrare nel cortile del palazzo. Dove i vicini hanno sentito prima il tonfo, poi hanno visto il corpo immobile della pensionata: e hanno dato l’allarme al 118. I sanitari, una volta sul posto, non hanno potuto che constatare la morte dell’ottantenne. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri, che hanno accertato come la signora al momento del fatto fosse sola e ricostruito la dinamica di quello che a tutti gli effetti sembra essere l’ennesimo tragico incidente domestico.

n. t.