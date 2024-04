Saliera: "Pianoro merita di meglio di Zuffi"

Simonetta Saliera è stata una colonna portante di Pianoro, dove ha rivestito a lungo il ruolo di primo cittadino. Saliera (nella foto), un tempo colonna portante anche del Pd (partito da cui è uscita tre anni fa), in vista delle elezioni amministrative di giugno esprime una posizione molto distante dai dem. Già tempo fa, infatti, quando il candidato Pd ancora non era noto, aveva annunciato di appoggiare il candidato Luca Vecchiettini, ex leghista che si è presentato con la lista ‘Pianoro Civica’. E Saliera ha mantenuto e ribadito la sua posizione anche dopo che la maggioranza ha annunciato, con appoggio del Pd, di candidare Marco Zuffi, assessore nella Giunta della Franca Filippini.

A spiegarne i motivi è la stessa Saliera: "Marco Zuffi è la continuità con la giunta attuale, ha avuto cinque anni per voltare pagina, ma si è astenuto. Comprendo che Zuffi abbia bisogno di molti appoggi esterni a Pianoro e di passerelle elettorali per far dimenticare che è la continuità con l’attuale amministrazione. Zuffi è assessore in carica all’Urbanistica, allo Sport e alla Comunicazione e già vicesindaco. Durante i cinque anni a disposizione, ha rivelato, purtroppo, una mancanza di vocazione e di predisposizione al lavoro di squadra e alla comprensione dei bisogni delle persone e di un territorio. Tre anni fa ha dimostrato questi limiti, quando, dopo aver dato l’incarico per elaborare il Pug (Piano urbanistico Generale), non ha sentito la necessità né di informare, né di aprire un dialogo improntato all’ascolto nei confronti dei cittadini e delle imprese".

Saliera, poi, commentando la candidatura di Zuffi, insiste: "Pianoro ha il diritto di tornare ad essere il Comune di cui andare fieri, per questo le liste civiche e la società civile pianorese appoggiano la candidatura a sindaco di Luca Vecchiettini il cui programma è frutto del confronto con la popolazione e il mondo del lavoro e delle imprese".

In merito, invece, al sostegno a Vecchiettini e ai motivi del suo appoggio, Saliera era già entrata nel merito tempo addietro: "Credo che il suo sia l’entusiasmo che serve a Pianoro. Quando ho iniziato io avevo la passione per ciò che facevo, ma mi mancava l’esperienza. Questa me la diede chi allora era già nel mondo della politica e ora ho l’occasione, sostenendolo, di restituire a Luca quello che era stato dato a me anni fa".

Zoe Pederzini