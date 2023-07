Salif Keïta, voce d’oro dell’Africa "Canto le mie radici e ascolto il rock"

di Benedetta Cucci

Salif Keïta, la ‘voce d’oro dell’Africa’, nella casa dell’alchimista. Succede questa sera a Grizzana Morandi, nell’ambito del festival Spaesaggi, che vedrà il musicista maliano classe 1949, suonare nel suggestivo giardino della Rocchetta Mattei. Il ‘Nobile reietto’, come recita il titolo del documentario a lui dedicato – la sua storia di africano dalla pelle chiara, quindi albino, e di discendenza nobile da parte di Sundiata Keïa, glorioso guerriero Mandingo che fondò l’impero del Mali nel tredicesimo secolo – arriverà accompagnato dai suoi undici musicisti, tutti maliani e uno del Ghana, per l’appuntamento all’aperto, nel cortile del famoso e originale castello appenninico che fu la dimora del conte Cesare Mattei, edificato sulle rovine di un’antica costruzione risalente all’XIII secolo, la Rocca di Savignano.

Mister Keïta, lei vive in Mali, è tornato alla sua terra, e proprio da pochi giorni il francese non è più la lingua ufficiale. Come si sente?

"Con una lingua straniera che non è la propria, non si può crescere. Ogni cultura che si è creata, lo ha fatto attraverso la propria lingua d’origine".

Ad un certo punto della sua vita, però, lei è andato a vivere a Parigi. Cosa le ha regalato la Ville Lumière?

"Prima di andare in Francia non conoscevo molto di quella terra e quando ci sono arrivato ho scoperto moltissimi artisti e in quel periodo ho fatto davvero tante esperienze nuove che sono entrate come ispirazione nella mia musica".

Come ha forgiato il suono inconfondibile che ha la musica di Salif Keïta? Brani storici come ’Maidan’, ’Tekere’, ’Africa’.

"Ho sempre fatto musica senza allontanarmi dalle mie radici, da me stesso, ma allo stesso tempo ho sempre aperto la porta ad altre culture. Utilizzo sempre strumenti tradizionali, djembe’, balafon, kora, ma allo stesso tempo ho sempre ascoltato musica rock e i grandi rockers mi hanno sempre influenzato. Scelgo una commistione di generi".

Perché ha deciso di chiudere la sua discografia nel 2018 con ’Un autre blanc’?

"La questione è che in questo momento si fanno solo pezzi singoli, la produzione è sui brani. Non ci sono più tanti musicisti che fanno album di 10 o 12 pezzi, quindi mi rendo conto che bisogna seguire l’aria del tempo. Quando il business cambia bisogna essere in grado di seguirlo..."

Lei è un globe trotter, cosa le piace dell’Italia?

"Mi affascina la capacità di fare business, la moda, le scarpe e i grandi cantanti".

Questa sera sarà alla Rocchetta Mattei a suonare. Per lei dopo tanti anni di musica la location va scelta con cura?

"Posso dire che i musicisti sono dei poeti e che quindi amano i posti belli. Se ti trovi in una location bella, questa influenzerà la qualità del concerto, ma la cosa che influenza di più un live è la qualità del pubblico. E quando c’è, ecco che la serata rischia di essere un grande successo".