Salis in facoltà (vietata): "Giusto lottare per la casa"

"Solidarietà alle famiglie coinvolte nella lotta che si è svolta in questi giorni a Bologna. Sono molto contenta per l’esito che ha avuto". Sotto la pioggia, fuori dalla facoltà di Lettere al 38 di via Zamboni, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis si concede per quattro minuti ai giornalisti. È a Bologna invitata dagli attivisti di Plat (protagonisti del picchetto antisfratto di via Michelino e della successiva occupazione di via Don Minzoni) per un talk sul diritto all’abitare in aula 6, che si scoprirà presto essere però vietato ai giornalisti.

Infatti, dopo le poche battute rilasciate fuori dal portone di Lettere, gli attivisti di Plat informano i cronisti presenti che la stampa non può entrare ad assistere all’assemblea con l’eurodeputata. Ironia della sorte, molti che oggi militano in Plat, una decina di anni fa, quando ancora erano studenti e guidavano il Cua, sfondarono i tornelli che l’ateneo aveva installato proprio in via Zamboni. Perché "L’università deve essere un luogo accessibile a tutti", dicevano. Un discorso probabilmente passato di moda. Sic transit.

Nella sua breve dichiarazione ‘a porte aperte’ Salis si è detta soddisfatta per come si è conclusa la vicenda di via Don Minzoni, "non solo perché è stata trovata una soluzione per la famiglie, ma anche perché questa lotta ha portato in primo piano a livello nazionale quella che è un’emergenza molto più grossa, tanto che a seguito di questa lotta c’è stato anche uno sblocco di ingenti fondi, sia da parte del Governo, sia da parte della Regione, che possono essere utilizzati per il diritto all’abitare". I fondi in questione "non sono ovviamente sufficienti per risolvere la crisi abitativa a livello nazionale, ma questo è un buon inizio. Tutto questo è un indicatore della direzione che bisogna seguire. A livello europeo ci sono possibilità, ma il problema è che spesso le politiche per l’abitare mettono i profitti davanti al diritto delle persone di avere un tetto sopra la testa. Per riuscire a ribaltare una situazione grave e allarmante sicuramente qui a Bologna, ma anche in Italia e in Europa, servirebbe una sinergia tra istituzioni: dalla Ue ai governi nazionali fino agli enti regionali e locali".

E tornando sull’occupazione di Don Minzoni, Salis è sicura: "Quello che è successo qui, la trattativa che è nata, dovrebbero essere da esempio. Io credo che storicamente i diritti sono sempre stati acquisiti lottando". Sulla visita della Salis e le occupazioni, è intervenuto l’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna: "Salis è arrivata in un’aula occupata dal Cua, uno dei collettivi più violenti della città, a dire che ‘la soluzione Lepore’ di mandare in albergo gli occupanti è un modello. In pratica detta la linea della Giunta Lepore. Per noi di FdI tutte le occupazioni abusive vanno sgomberate".

Nicoletta Tempera