Sfratti e occupazioni, Ilaria Salis oggi a Bologna: ecco dove andrà

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ilaria Salis sarà oggi in città alle 18 a un evento organizzato dal sindacato Plat alla facoltà di Lettere in via Zamboni 38. Ieri gli attivisti di Plat avevano confermato che l’europarlamentare di Avs sarebbe arrivata sotto le Due Torri nell'ambito di una serie di iniziative programmate in precedenza. Iniziative che erano state calendarizzate nello stabile Asp di via Don Minzoni occupato nei giorni scorsi, ma su cui alla fine si è trovata un’intesa con il Comune con le famiglie sistemate in hotel e l’edificio riconvertito in studentato. Da qui, il cambio di location. L’evento di punta tra le iniziative di Plat resta, comunque, quello di stasera con Salis che, "sul tema casa, degli sfratti e dell’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine ha sempre posto l’attenzione importante in Europa", hanno spiegato ieri gli attivisti durante il raduno sotto la Prefettura.

Ilaria Salis e le polemiche politiche

La presenza dell’eurodeputata di Avs in città ha già fatto infuriare il centrodestra. L’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna aveva assicurato che se Salis avesse partecipato all’occupazione abusiva, "sostenendo l’azione illegale operata da Plat", l’avrebbero "denunciata per occupazione abusiva di immobile pubblico, un immobile di tutti i bolognesi". L’invito era poi stato esteso anche "ad Asp e Comune – le parole di Cavedagna –. Non può passare il concetto che compiendo atti illegali si risolva la crisi abitativa. Purtroppo la vicinanza che c’è tra gli antagonisti di Plat e la giunta fa sì che non solo non dicano nulla, ma ora parta la sfilata dei paladini sinistri degli occupanti. Come accadde con Soumahoro in via Capo di Lucca, così trovano terreno fertile nella sinistra bolognese. La palazzina di via Don Minzoni attende di essere valorizzata da Asp, di proprietà al 97% del Comune. Se qualsiasi occupazione è gravissima e non accettabile, questa è a danno di quei tanti che attendono un alloggio proprio in quel luogo".

"Salis si cela dietro all’immunità, pronti a denunciare”

Infine, il meloniano se la prende proprio con l’eurodeputata: "Salis si cela dietro all’immunità (che impedirà all’Ungheria di far ripartire il processo nei suoi confronti, dopo aver scontato 15 mesi nel carcere di Márianosztra, ndr) che ha per compiere atti illegali? Per questo noi siamo pronti a denunciare... vediamo se si salva anche questa volta per un voto (come successo al Parlamento Ue, ndr)".