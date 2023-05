Salita Madonna di San Luca Bologna, oggi l’immagine torna al Santuario. La processione in diretta

Bologna, 21 maggio 2023 – La Madonna di San Luca torna al Colle della Guardia. Oggi alle 10.30 nella cattedrale di San Pietro il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la messa, concelebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Alle 15, sempre in cattedrale, il vescovo Dionisio di Kotyeon, ausiliare della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, celebrerà l’ufficio della Piccola Supplica alla Madre di Dio.

La processione

Alle 17 processione verso il santuario lungo via Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la benedizione in piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, che avrà una speciale intenzione di preghiera per le popolazioni colpite dall’alluvione.

Alle 20, messa in San Luca. Intanto, ieri papa Francesco ha ufficializzato che Zuppi condurrà la missione in Ucraina, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che questo possa avviare percorsi di pace.