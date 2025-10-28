Salmo: "Un ’Ranch’ di autoanalisi"

Cinque mesi fa, in occasione dell’instore alla Feltrinelli, Salmo aveva dato appuntamento a tutti per questa all’Unipol Arena. E così, eccolo pronto a scatenare le gradinate nell’attesa di tenere fede al titolo Worldwide Tour planando sulle ali del suo ultimo album Ranch pure in Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Svezia, Stati Uniti e Canada. "Avrei dovuto fare qualcosa del genere già nel 2020, ma poi è arrivato il Covid" recrimina. "Non vedo l’ora, quindi, di andare e di vivere un momento atteso tanto a longo. Canterò nei club, situazione che mi riporta, quindi, lì da dove sono partito". A quarantun anni, Maurizio (Pisciottu) se lo merita. "Tutto accade con un album inatteso. Non voluto, né cercato. Stavo immerso, infatti, in altri progetti come la serie Blocco 181 e la sua colonna sonora, ma anche la scrittura del libro Sottopelle. Il copione, infatti, m’aveva calato in un’altra pelle, quella di Snake (il personaggio interpretato in Gangs of Milano – le nuove storie del Blocco– ndr), uomo isolato dal mondo, in lotta coi propri demoni. Figura appiccicosa, che m’è rimasta addosso, lasciandomi come eredità l’idea del ranch inteso come non luogo, come spazio mentale, come rifugio in cui affrontare il silenzio e imparare ad ascoltare la propria voce. Ciascuno ha il suo, di ranch. Con gli anni impari che non puoi scappare da te stesso. Non sono più un ragazzo: il tempo ti obbliga a tracciare una linea, a guardare dentro e capire chi sei davvero. Ranch è la mia autoanalisi. Il rap mi ha dato tanto: sicurezza, autostima, l’illusione di essere invincibile. Ti gonfia l’ego, ti convince che sei qualcuno, che sei importante, che sei persino un duro. Anch’io ci sono cascato, convincendomi di avere dentro una parte cattiva. Ho dovuto raggiungere i quarant’anni per capire, invece, di essere una brava persona. Scoperta che, invece di indebolirmi, mi ha rafforzato, dandomi pace. Ho capito che la vera necessità era quella di rimanere, almeno per un po’, solo con me stesso. Trovo che ci voglia molto coraggio ad analizzarsi davvero e ad essere onesti con se stessi. Oggi sembra quasi che impegnarsi per essere una persona buona sia qualcosa di ridicolo, come se la gentilezza fosse motivo di scherno o di meme. E invece, quanto è bello poter dire: ‘Sai che c’è? In fondo, se metto tutto sul piatto, sono una persona per bene’. E io di questo sono fiero".

Insomma, tutt’altro Salmo rispetto a quello che in The Island Chainsaw Massacre diceva che a restarci non era altro che l’odio. "Per anni sui social ho indossato la maschera del clown, scherzando di continuo. Poi quella finzione ha iniziato a soffocarmi. Ne è nata una rabbia sorda, accompagnata dalla paura che l’arte in me potesse spegnersi. Allora ho mollato la cima: rinunciando prima ad Instagram e poi alla rete per lasciar scivolare la barca senza rotta in mare aperto, fidandomi solo del vento. Ed è in quel vuoto sono nate le canzoni. Una dopo l’altra, come onde improvvise".