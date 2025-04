Salmone adulterato, i video in tv: causa in corso dopo un suicidio. “Giustizia per mio marito”

Bologna, 10 aprile 2025 – “Lui aveva lottato per questo, soffrendo moltissimo. Ora che lui non c’è più, siamo noi a farlo. Lottiamo perché queste cose vengano fuori. E adesso, finalmente, stanno uscendo davvero. Vogliamo giustizia per mio marito”.

Uno strazio infinito, quello che sta vivendo D. T. assieme a suo figlio, dopo la scomparsa dell’amato marito, che si è tolto la vita il 25 settembre 2022, impiccandosi in un centro commerciale, “stremato e consumato dal contesto lavorativo”. Lavorava da anni in un’azienda di prodotti ittici di Ancona e da tempo aveva notato, riguardo le scatole di salmone, che “si utilizzava l’asciugacapelli per eliminare la colla delle etichette con la data di scadenza apposta dal produttore – aveva raccontato la vedova al Carlino –, si rimuovevano le etichette e se ne apponevano di nuove con date di scadenza successiva” di diversi giorni.

Lui “fece video e registrazioni audio in azienda, che documentavano tutto. Intanto, al lavoro, cercava di rifiutarsi di cambiare le etichette”, aveva spiegato la vedova. E l’altra sera, quei video sono stati mostrati nel programma televisivo Le Iene. Da dicembre è in corso una causa di lavoro ad Ancona per atti persecutori contro il dipendente. I familiari del lavoratore, assistiti dall’avvocato Andrea Paternoster del Foro di Bologna, non hanno intenzione di fermarsi.

Intanto, Roberta Fallavena, una donna bolognese, è finita in coma dopo aver mangiato del salmone acquistato al supermercato e avere preso un’infezione da Listeria: il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, si procede per lesioni colpose gravi e commercio di sostanze alimentari nocive: imputato il legale rappresentante della ditta importatrice. L’azienda in questione è la stessa contro cui è in corso il procedimento civile ad Ancona.

Martedì, “mio figlio è corso a chiamarmi: ’C’è un filmato che ci riguarda’, ha detto”. Si trattava dei video realizzati dal padre. “Il vedere tutto questo in televisione ci ha fatto veramente male - prosegue la vedova –. E ci ha fatto male questa chiusura del titolare della ditta (che non risponde alle domande dei giornalisti in merito al phon), il suo non dare risposte né spiegazioni, che è poi lo stesso atteggiamento che ha avuto verso di noi”.

Almeno “avrebbe potuto ascoltare – sottolinea la vedova, oggi – e rispondere anche ai consumatori in merito ai video che sono usciti. Lì, peraltro c’è una piccola parte del lavoro che aveva fatto mio marito con tanta sofferenza, i filmati in nostro possesso sono tantissimi. Oggi siamo determinati più che mai, sappiamo che dobbiamo dare una giustizia a mio marito, a un uomo che ha sofferto tantissimo, e anche per tutte le persone che eventualmente possono aver sofferto a causa di questo. E dev’esserci giustizia per me e mio figlio, perché noi dal 2022 non viviamo, per noi questa non è vita. Siamo determinati, costi quel costi. E andremo fino in fondo, e senza paura”. Quando, nel suo ultimo anno di vita, si è reso conto che quello che facevano “era irregolare”, fu sconvolto. “Mi disse: ’Ti rendi conto? Il salmone lo mangiano anche i bambini’”. Tre anni fa, il tragico epilogo. Ora, la famiglia aspetta risposte.