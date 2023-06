Saloni di bellezza assumono full-time

Sulle pagine del Carlino, come ogni mercoledì, torna la rubrica Trovalavoro. Un’iniziativa, questa, ideata sia per chi cerca un’occupazione e sia per chi, invece, è alla ricerca di personale e spesso non riesce a trovarlo. L’obiettivo, infatti, è proprio quello di offrire opportunità che consentano un proficuo dialogo e scambio tra domanda e offerta attraverso offerte selezionate e sempre nuove, che arrivano direttamente dal territorio. Non manca infatti anche l’appello delle imprese associate Confcommercio Ascom Bologna: le aziende dei settori estetica, acconciatura e benessere sono alla ricerca di estetisti, parrucchieri e addetti al front office da inserire nelle proprie aziende. Nel dettaglio, le aziende Associate Confcommercio Ascom Bologna sono alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri saloni ed istituti di bellezza e per quanto riguarda i profili di estetisti e parrucchieri saranno tenuti in forte considerazione sia le candidature con qualifica che quelle di apprendisti. Per i profili di addetti al front office si richiedono preferibilmente figure professionali con esperienza pregressa, ma saranno valutate anche figure professionali da formare. I profili indicati verranno inseriti all’interno di realtà aziendali serie e consolidate. Orario full time, con disponibilità a lavorare anche nella giornata di sabato. È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici cureranno tutti i curricula ricevuti e li invieranno alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie aziende, che svolgeranno direttamente un lavoro di selezione.