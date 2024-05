Salta bancomat in centro. Mezzo paese si sveglia

Un boato nella notte a Castello d’Argile. Ignoti hanno fatto saltare in aria un bancomat nel centro del paese ieri mattina intorno alle 2,15. Boato che ha fatto svegliare numerosi cittadini che si sono fortemente preoccupati. Nel mirino dei malviventi, che una volta preso un numero imprecisato di banconote sono fuggiti via, è finito lo sportello automatico della filiale Unicredit in via Matteotti.

"Al momento – spiegano dall’ufficio comunicazione di Unicredit – il danno economico è in via di quantificazione e numerose banconote sono rimaste all’interno della cassa continua. Ma i danni all’ingresso della banca sono stati ingenti. Tanto che la filiale rimarrà chiusa al pubblico almeno lunedì e martedì per permettere i lavori di ripristino dell’ufficio". E’ scattato l’allarme e sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Argile. Il sindaco, Alessandro Erriquez, è stato avvisato e, nonostante fosse notte fonda, si è recato subito sul posto per verificare quanto fosse accaduto. "Volevo comprendere – dice il primo cittadino – se ci fosse stata la necessità di aiuto alle persone che abitano nelle vicinanze. Per precauzione, ho chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per valutare le condizioni di un’abitazione a ridosso della banca. Fortunatamente, nessun danno strutturale a parte un vetro rotto di una finestra". E il sindaco aggiunge: "Auspico che l’attività investigativa, supportata dal nostro sistema di videosorveglianza, possa contribuire ad assicurare alla giustizia questi criminali che hanno agito nel nostro centro storico".

Pier Luigi Trombetta