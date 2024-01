Salta il film filorusso . Ma a Villa Paradiso spunta un evento contro la Città 30

Alla fine, la proiezione del contestato film ’Il Testimone’, tacciato di essere filorusso, programmata per il 27 gennaio, non si farà. Tuttavia, all’orizzonte si profila un’altra possibile polemica per il Coordinamento Villa Paradiso (gruppo che comprende diverse realtà cittadine e la cui ), che ha deciso di ’rilanciare’ con un dibattito incentrato su tecnologia e Città 30 dall’evocativo titolo ’Smart City: sogno o incubo?’.

Ma è bene riavvolgere il nastro.

Il braccio di ferro sulla pellicola finanziata dal ministero della Cultura russo e a sfondo propagandistico si è scatenato nei giorni scorsi. Gli esponenti del Centro e del Coordinamento Paradiso hanno accusato Matteo Lepore e l’amministrazione di "censura" e di "impedimento alla libertà di pensiero".

Ieri, l’annuncio: l’appuntamento è stato annullato. Le motivazioni – questa è la tesi degli organizzatori – sarebbero frutto non tanto di un riavvicinamento all’amministrazione, ma di un problema di capienza: "Prima della risonanza mediatica che ha avuto l’evento avevamo sette richieste di prenotazione, dopodiché sono salite a più di duecento. Non siamo più in grado di gestirle. Non avere le condizioni per poter accogliere tutti è l’unica cosa che ci dispiace, per il resto la nostra posizione sul film rimane la stessa", afferma Maurizio Sicuro, presidente di Villa Paradiso. Il Coordinamento Paradiso, che aveva richiesto la sede del Centro per la proiezione, sta dunque cercando ora un’altro spazio. Nel frattempo, l’idea è di trasformare la giornata del 27 Gennaio in un’assemblea cittadina contro la censura di guerra, e per la riaffermazione della libertà di espressione.

Sottotraccia, però, c’è il tema della convenzione con l’amministrazione che scadrà quest’anno. "Parlando con il Capo di gabinetto, Matilde Madrid, all’assemblea svoltasi venerdì a Palazzo d’Accursio, sembra che la Convenzione non sia a rischio – afferma Sicuro –. Tuttavia Lepore ha dichiarato che la proiezione de ‘Il Testimone’ avrebbe leso l’immagine dell’amministrazione, e questo rientra tra le motivazioni per cui si può interrompere la convenzione. Ancora nulla di certo in merito però".

Forse è questa una delle ragioni per cui, alla fine, il film non verrà riprodotto alla Casa di Quartiere.

Intanto, però, il 20 gennaio alle 17, sempre presso la Casa di Quartiere Villa Paradiso in via Emilia Levante 138, è stata organizzata un’assemblea dal titolo ‘Smart City: sogno o incubo?’ contro la città 30. "Siamo ancora liberi di muoverci? Si promette ai cittadini una vita più sicura e green, ma in realtà il fine è il controllo delle popolazioni tramite tecnologie emergenti": queste le parole molto forti che si leggono sul volantino di presentazione dell’evento, che avrà come cuore del dibattito i recenti limiti di velocità, le conseguenti sanzioni e l’utilizzo (improprio, secondo gli organizzatori dell’evento) delle telecamere. Un rapporto dunque, quello tra la Casa di Quartiere e l’amministrazione comunale, che si annuncia burrascoso anche in questo prosieguo del 2024.