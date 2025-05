Salta l’assemblea, la minoranza attacca. La replica: un rinvio

‘Giallo’ sull’assemblea al quartiere San Donato col sindaco Matteo Lepore. L’appuntamento, calendarizzato per domani sera, sarebbe stato cancellato, attaccano gli esponenti del centrodestra. Al Consiglio di quartiere aperto erano attesi gli attivisti del comitato per la “viabilità e la vivibilità” del quartiere, che si batte contro la gestione del cantiere del tram lungo via San Donato.

"La giunta Lepore ha fatto dietrofront sul confronto pubblico con cittadini e comitati. E ha deciso di continuare a ignorarli", attaccano i consiglieri Fabio Brinati (Fdi), Matteo Di Benedetto (Lega) e Nicola Stanzani (FI). Che rilanciano "un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini e a tutti i comitati per confrontarci sulle necessità del quartiere e le urgenze dettate dai cantieri del tram".

Chiude la polemica la presidente del Quartiere San Donato, Adriana Locascio: "L’incontro è saltato per problemi organizzativi – dice alla ’Dire’ –. Dispiace che il centrodestra non perda occasione di strumentalizzare, peraltro su un incontro che abbiamo voluto noi stessi". Il Consiglio aperto "è stato semplicemente rinviato a una nuova data", assicura la presidente.