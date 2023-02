Bologna, salta sul tettuccio del taxi in pieno centro: denunciato giovane vandalo

Bologna, 15 febbraio 2023 – È saltato sul cofano di un taxi in sosta, poi da lì, calpestano il parabrezza, sul tettuccio. Un marocchino di 21 anni, irregolare e con precedenti, è stato denunciato ieri sera dai poliziotti delle Volanti, intervenuti in via Rizzoli su richiesta di un tassista, che aveva inseguito il vandalo dopo la bravata. Che era avvenuta poco prima in via Marsala.

Il ventunenne, che aveva tentato la fuga, è stato bloccato dagli operatori di polizia che, dopo aver ricostruito i fatti, hanno denunciato lo straniero per danneggiamento. Sulla sua posizione sono in corso adesso accertamenti a cura dell’ ufficio immigrazione.