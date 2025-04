Salute e bellezza. Al via oggi. Cosmofarma

Cosmofarma Exhibition, l’annuale appuntamento dedicato al mondo della farmacia italiana, dell’Health Care e del Beauty Care, inizia oggi (fino a domenica) nei padiglioni di BolognaFiere. Alla cerimonia di apertura, che si svolgerà alle 10 nell’aula magna del padiglione 28, sono attesi Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la Salute della Regione, Roberta Li Calzi, assessora al Bilancio, Sport, Servizi demografici del Comune, Antonio Bruzzone, amministratore delegato BolognaFiere Group. Parteciperanno anche Andrea Mandelli, presidente Fofi; Marco Cossolo, presidente Federfarma; Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente Fondazione Francesco Cannavò; Eugenio Leopardi, presidente Utifar; Luigi Corvi, presidente Gruppo Cosmetici in farmacia Cosmetica Italia. Saranno presenti anche gli organizzatori della manifestazione: Ivo A. Nardella, presidente Gruppo Tecniche Nuove e Francesca Ferilli, amministratore delegato e direttore generale Bos. Domani alle 9.30, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presenterà l’incontro: ’Farmacisti e Farmacia. Qualità, professionalità, competenza, innovazione. Le parole chiave per un nuovo ruolo’, a cura di Fofi, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò, Utifar. I lavori proseguiranno con la tavola rotonda ’Professionalità e nuove competenze: farmacisti e cittadini’, confronto a cura di Fondazione Francesco Cannavò e Federfarma Sunifar.

Il tema della manifestazione dell’edizione 2025 è ’Performare’, ossia mettere in campo ogni azione utile per il conseguimento del miglior risultato. Tutto il programma di Cosmofarma, composto da 140 convegni e dibattiti, è ispirato alla volontà di contribuire alla crescita della farmacia italiana che sul mercato ha ottimi risultati: secondo i dati Iqvia nel 2024 la farmacia in generale in Italia ha realizzato 27,3 miliardi di euro con un trend del +2,7 per cento.