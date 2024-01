Salute e benessere, ecco i prodotti novità

L’International Private Label Selection 2024 (Ipls), promossa da Marca con Expertise On Field-Iplc, torna protagonista in fiera in una veste rinnovata. Sarà un’area espositiva nel padiglione 28, dedicata alla presentazione dei prodotti novità, raggruppati secondo i megatrend di settore. Circa cento prodotti selezionati in un percorso tra le innovazioni di prodotto del made in Italy Dop e Igp, per il benessere e la salute, biologici, free from e rich in, piatti pronti e molto altro ancora. E ancora: per contrastare lo spreco alimentare e per sostenere i cittadini in condizione di fragilità economica, Marca rinnova poi la partnership con la Caritas diocesana di Bologna, alla quale saranno donati tutti i prodotti alimentari esposti in fiera.