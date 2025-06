Salute e prevenzione alle Officine SanLab

A casa in tutta sicurezza: è questo il tema della quarta tappa del ciclo per parlare di salute e prevenzione organizzato da Ausl, Comune di San Lazzaro e associazioni che aderiscono al Tavolo per la promozione della salute sull’importanza di mantenere corretti stili di vita. Martedì 10, dalle 18 alle 20 alle Officine SanLab di via Emilia 253/A è in programma l’evento "Casa sicura: prevenzione, sicurezza chimica e primo soccorso", dove si parlerà di aspetti epidemiologici e sicurezza domestica oltre che dei principali elementi di primo soccorso, con un focus particolare sulle prevenzione delle cadute che colpiscono soprattutto le persone anziane.