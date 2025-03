Salute e prevenzione, incontri alle Officine SanLab

Cinque appuntamenti, da marzo a luglio, per parlare di salute e prevenzione. Le Officine SanLab di via Emilia 253/A ospiteranno un ciclo di incontri organizzati da Ausl di Bologna, Comune di San Lazzaro di Savena e associazioni che aderiscono al Tavolo per la promozione della salute sull’importanza di mantenere corretti stili di vita e promuovere la prevenzione. "Penso che sia dovere delle istituzioni promuovere delle iniziative che abbiano come obiettivo quello di far aumentare la consapevolezza che corretti stili di vita, integrati con impegno costante sulla prevenzione, possano essere fondamentali per migliorare la salute di tutti noi – spiega la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati –. Per questo ringraziamo Ausl di Bologna e tutte le associazioni che sono presenti all’interno del Tavolo". "In un contesto territoriale che riguarda l’Azienda USL di Bologna e in modo particolare il Distretto Savena-Idice dove è presente una crescita dei gruppi di cittadini affetti da patologie cronico-degenerative e dove l’andamento demografico suggerisce che nei prossimi 20 anni ci sarà un aumento significativo della popolazione più anziana – aggiunge Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica – realizzare momenti di formazione, promozione della salute per diffondere e aumentare la pratica di sani stili di vita (su alimentazione, tabagismo, attività fisica) rappresenta la giusta modalità per migliorare la qualità di vita".

Zoe Pederzini