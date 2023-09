Salute e prevenzione: Monti presenta le iniziative delle Terme di Alto Reno

Questa mattina alle 10.30 il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più, presenterà i "week end di salute e prevenzione" che coinvolgono sia le Terme di Porretta che la struttura di Valverde. L’incontro di terrà nello stabilimento termale di Porretta Terme. L’iniziativa propone una serie di percorsi a tappe per contrastare l’invecchiamento precoce. Gli studi scientifici attribuiscono allo stress una delle principali cause del deperimento del corpo e per questo motivo il circuito prevede il coinvolgimento di Valverde, dove tra i nuovi spazi verrà creata anche una ludoteca. Sempre in questo nuovo complesso è stata realizzata anche una palestra per la ginnastica a corpo libero.

Mantenendo le filosofia di valorizzare le altre eccellenze del territorio, è stata organizzata anche una navetta che farà la spola tra Alto Reno Terme e il Corno alle Scale, mentre una serie di manifestazioni sportive saranno organizzate tenendo presente che il Santuario della Madonna del Ponte, la patrona della pallacanestro italiana, è posizionato tra gli stabilimenti termali di Porretta e la struttura di Valverde.

m. s.