Salute mentale, 16mila i malati. Fra le terapie anche il lavoro

Sono stati 16mila, lo scorso anno, i pazienti in carico ai servizi che afferiscono al Centro di salute mentale dell’Azienda Usl: il 55 per cento rappresentato da donne e il 45 da uomini. Le fasce d’età più colpite sono due: dai 25 ai 34 anni e dai 45 ai 54. Depressione, stati di ansia e disturbi psicotici sono le patologie più comuni e c’è una particolare attenzione sulla prima che, secondo le analisi degli studiosi, nel 2030 sarà in assoluto quella con i numeri maggiori. Non a caso l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’ha indicata come una vera e propria emergenza a livello globale.

I dati sono stati resi noti da Fabio Lucchi, alla guida del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl. Fra le varie possibilità terapeutiche, naturalmente valutate assieme ai medici, c’è la ’riabilitazione lavorativa’, attuata presso il Dipartimento di salute mentale di Bologna da più di dieci anni. "Il Dipartimento di salute mentale ha scelto di adottare il metodo dell’Individual Placement and support, nato negli Stati Uniti e adottato nel contesto emiliano-romagnolo grazie al dottor Angelo Fioritti, a partire da studi che ne hanno valutato l’efficacia e la superiorità rispetto ad altri approcci. La città, sotto questo aspetto, è stata sempre all’avanguardia".

Lucchi spiega come si è evoluta nel tempo la riabilitazione lavorativa prima composta solo da tirocini poi dai cosiddetti Ips (Individual placement and support), che sono progetti che mirano a fare in modo che la persona che vi accede poi venga assunta definitivamente. "Non ci sono stati tagli particolari ai tirocini: nel 2019 il finanziamento era di un milione e 400 euro, lo scorso anni di un milione e 100 mila euro. Ma sono molto aumentati i progetti Ips: da circa cento nel 2011 a 560 nel 2023", chiarisce Lucchi in risposta a un’osservazione relativa al taglio dei tirocini, quindi alla riduzione del contributo destinato a questi pazienti.

Il direttore chiarisce poi che attualmente ci sono oltre 500 tirocini che vengono attuati in ambienti protetti come cooperative, associazioni, enti pubblici, naturalmente anche in questo caso c’è sempre una valutazione molto attenta da parte dei medici. L’evoluzione concepita attraverso i nuovi strumenti lavorativi è proprio quella di portare il paziente che ne sia in grado, supportato da un operatore appositamente formato, nel mondo del lavoro, sicuramente più competitivo ma che è risultato dare evidenze positive molto importanti dal punto visto del miglioramento della patologia del paziente. Bologna e la sua provincia, nell’ambito dei progetti di Individual placement è capofila in regione.

