Salute, torna il festival delle Sane abitudini

Castenaso in salute. Ritorna l’appuntamento dedicato alla promozione del benessere e della sostenibilità. Il Festival delle Sane Abitudini giunto alla sua seconda edizione è un diventato un appuntamento da non perdere per tutti coloro che hanno un interesse a lavorare sul proprio benessere grazie a stili di vita sani e sostenibili.

Il festival, che si terrà dal 3 al 6 ottobre a Castenaso, sarà arricchito da workshop, presentazioni libri e attività pratiche, con l’obiettivo di ispirare persone e organizzazioni a intraprendere percorsi di vita più equilibrati e consapevoli. L’evento inaugurale, previsto per il 3 ottobre, sarà un workshop intitolato ’Cosa significa vivere bene oggi’, che vedrà la partecipazione di esperti di spicco nei settori dell’organizzazione, della salute, del benessere e della sostenibilità.

Il workshop di presentazione vedrà la presenza di relatori quali Paolo Bordon, Direttore Generale dell’Ausl di Bologna dal 2020, con una lunga carriera ai vertici di diverse aziende sanitarie italiane, Mariagrazia Bonzagni, Direttrice dell’Area Personale, Organizzazione, Programmazione e Statistica del Comune di Bologna e coordinatrice di SmartBo, la rete territoriale che promuove il lavoro agile e la sostenibilità, Marilena Pavarelli, Project Manager di BolognaFiere, responsabile di Ambiente Lavoro, il principale salone italiano dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, Laura Bragonzoni, professoressa dell’Università di Bologna, direttrice del corso di laurea in Tecniche Ortopediche e coordinatrice del dottorato in Scienza e cultura del Benessere e degli Stili di vita, e Nicola D’Adamo, Ceo e Founder di Rs Wellbeing Solution, noto per i suoi approcci innovativi alla gestione dell’energia personale e delle organizzazioni.

Tante le attività nel corso del weekend, come sessioni pratiche di yoga, pilates, meditazione, cucina naturale, tecniche di rilassamento e percorsi di crescita personale. Inoltre nell’edizione del 2024 andrà in scena anche un torneo interaziendale in un’area dedicata in via dello Sport, il 6 ottobre.

Così il vicesindaco Pier Francesco Prata: "Dopo il positivo esordio dell’anno scorso, il Festival organizzato da ’Rs’, per cui ringrazio in particolare Nicola D’Adamo, torna nei nuovi spazi di Casa Bondi e rappresenta un’opportunità per Castenaso e tutto il territorio bolognese, con la possibilità di rafforzarlo nel tempo aggiungendovi sempre maggiori stimoli e opportunità. Lo sport, la prevenzione e il benessere nei luoghi di lavoro e di vita sono principi da promuovere e possono migliorare in maniera significativa la nostra vita quotidiana".