Salute tutto l’anno con le piante

Appuntamento oggi alle 18, alle Librerie.coop Zanichelli di Piazza Galvani, 1/h con Ciro Vestita e la presentazione del libro In salute tutto l’anno. Il potere curativo delle erbe stagionali per stare bene ogni giorno (BUR Rizzoli). L’autore dialoga con Franca Ferri, giornalista di QN.

Ogni stagione porta con sé novità e sorprese ma anche potenziali fastidi e malanni dovuti ai passaggi di temperatura e agli sbalzi del clima. Ed è così che possiamo trovarci a fare i conti con la spossatezza estiva o con gli acciacchi autunnali, con le allergie primaverili o con le influenze dei mesi più freddi.

Ma quali sono le erbe, i cibi e gli ingredienti naturali che abbiamo a disposizione per curarci e sentirci in forma nel corso dell’anno? In questo volume Ciro Vestita – noto fitoterapeuta – ci spiega, insieme al collega Stefano Filipponi, come far fronte alle patologie stagionali più diffuse mediante l’alimentazione e la fitoterapia: passando in rassegna le erbe disponibili nei diversi periodi dell’anno – dall’eucalipto al timo, dalla lavanda al ginepro, dall’aloe alla menta, passando per moltissime altre – Vestita ci mostra le loro proprietà curative e ci indica come usarle per mantenerci in salute in ogni stagione.

Un volume prezioso per il proprio benessere da tenere sempre a portata di mano, arricchito da numerosi consigli pratici e curiosità.