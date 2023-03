Salvaguardiamo alberi e piante: danno la vita

L’abbattimento degli alberi è sempre una cosa triste, soprattutto se non se ne ravvisa una concreta necessità. A volte in città dove ci sono case e strade è necessario intervenire ma serve il permesso dell’ufficio comunale che si occupa del verde e dell’ambiente. Non sappiamo se gli alberi che piantarono la signora Beatrice e il marito erano malati o pericolosi. Lei nega entrambe le circostanze. Però le parole di Beatrice, che ha 85 anni, colpiscono al cuore e ci ricordano quanto sia importante salvaguardare il verde e l’ambiente. A volte è meglio una pianta in più e un muro in meno. Gli alberi sono vita, ci aiutano a respirare e consentono di vivere ad altri esseri come le api e i passeri. Sono parole che invitano alla riflessione, sono una lezione ambientalista dotata di grande purezza. A Bologna, ma non solo, si stanno sacrificando, a volte per necessità a volte no, tante piante. E’ inutile fare grandi discorsi sul clima se poi le ruspe spazzano via angoli di verde senza una motivazione. Una cosa del genere è successa nei mesi scorsi sul fiume Samoggia a Calcara. La Regione ha autorizzato l’abbattimento di diversi ettari di piante, arbusti e alberi, sul greto del fiume dopo anni di incuria in cui sarebbero bastati tagli selettivi. Una scelta poco comprensibile legata alla motivazione dello scorrimento delle acque, quando da anni il letto del fiume si è assestato estremamente in basso data la scarsità di precipitazioni.

