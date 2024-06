Salvano la cugina dalle nozze combinate: pestati

Li ha seguiti mentre entravano al supermercato. E si è vendicato sfogando, con calci e pugni, la rabbia che covava contro il nipote e la compagna di lui. Rei, a detta del quarantenne kosovaro, di aver spifferato ai servizi sociali del matrimonio combinato che aveva organizzato per sua figlia, di appena 15 anni. Che, con buona ragione, era stata quindi allontanata dalla famiglia e affidata a una struttura protetta.

Per quella aggressione e soprattutto per i motivi che l’hanno animata, negli scorsi giorni i carabinieri hanno arrestato l’uomo, eseguendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto disposta dal gip.

La violenta aggressione risale allo scorso 24 aprile ed è andata in scena in un supermercato di Zola Predosa, alla presenza di altri clienti e sotto gli occhi dei dipendenti dell’esercizio commerciale. Erano circa le 20, quando i carabinieri sono dovuti intervenire per fermare l’assalto ad opera del quarantenne, affiancato dalla sua compagna che intanto filmava, con il suo cellulare, tutta la scena. La lite era stata sedata dai presenti e le due vittime, quasi coetanee degli aggressori, erano state soccorse dai sanitari del 118, medicate all’ospedale Maggiore di Bologna e quindi dimesse con otto giorni di prognosi e la diagnosi di ‘trauma cranico e contusioni varie’. Due giorni dopo l’aggressione, la donna picchiata era andata dai carabinieri a denunciare il fatto. Si era quindi scoperto in quella sede il legame di parentela che legava le due coppie in lite. Ed è proprio a seguito dell’indagine condotta dai militari della Compagnia di Borgo Panigale nata da quella denuncia che sono emerse le ragioni vere dell’aggressione.

Frutto del rancore che il quarantenne covava nei confronti del nipote e della fidanzata, responsabili, a suo parere, dell’allontanamento della figlia quindicenne, disposto dai Servizi sociali, ai quali la donna si era rivolta lo scorso anno. Quando, cioè, i due erano venuti a conoscenza del matrimonio combinato tra la giovanissima cugina del compagno e un coetaneo, residenti in un paese del territorio bolognese, che si doveva celebrare a breve e per cui era già tutto predisposto.

L’avversione maturata dall’aggressore per quello che lui riteneva un "dispetto" da parte del nipote, con cui i rapporti non erano dei migliori anche prima della segnalazione, è esplosa la sera del 24 aprile tra gli scaffali del supermercato. Un agguato vero e proprio documentato in un video realizzato dalla compagna col suo cellulare e che lo stesso quarantenne ha poi pubblicato sulla piattaforma di un social network per dimostrare a tutti, parenti compresi, di averla fatta pagare al nipote che aveva fatto saltare le nozze.

Rintracciato dai carabinieri, pochi giorni fa il quarantenne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare. Ad eseguire l’arresto i militari della sezione Radiomobile di Bologna Borgo Panigale sulla base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Il quarantenne è indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori e lesioni personali. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

Gabriele Mignardi

Nicoletta Tempera