Salvarono anziana colpita da infarto. Carabinieri premiati dal sindaco

Lo scorso marzo salvarono un’anziana signora di 85 anni rimasta senza casa per le disavventure economiche del figlio e ritrovata dopo 24 ore trascorse all’addiaccio priva di sensi colpita da una crisi cardiaca nella baracca degli attrezzi poco lontano. Per questa operazione coronata dal successo l’altro giorno il sindaco di Valsamoggia ha consegnato un diploma di pubblico encomio al comandante della stazione dei carabinieri di Bazzano, luogotenente carica speciale Francesco Rosario Farina, e ai suoi due giovanissimi carabinieri Elia Giampiero e Andrea Giuliani. Una semplice cerimonia nella sala consiliare alla presenza di tutti gli assessori e del comandante della Compagnia di Borgo Panigale, capitano Leonardo Bricca, nel corso della quale il sindaco Ruscigno ha sottolineato la tempestività e la dedizione dei militari e del suo comandante, che negli ultimi anni ha riportato importanti risultati nella lotta allo spaccio di droga, al bullismo e alla violenza contro le donne.

"E’ vero che come ha sottolineato il comandante Bricca di azioni come queste i carabinieri ne fanno quotidianamente, e che la maggioranza non vengono conosciute dal pubblico -ha detto Ruscigno- Ma quella intuizione e determinazione nello scovare e salvare questa signora anziana non poteva passare sotto silenzio. Abbiamo dato voce alla riconoscenza di tutta la cittadinanza".