Salvataggio e rilancio. Dall’eredità di Tecopress nasce la nuova Sirtec

Il Gruppo Sira Industrie, nell’ambito nel proprio percorso di sviluppo, ha aggiunto alle proprie aziende una nuova realtà: Sirtec. Nata dalla cinquantennale esperienza della Tecopress di Dosso (Ferrara), dalla quale eredita il sito e la relativa dotazione tecnologica, Sirtec apporta a Sira un contributo aggiuntivo che lo posiziona ancora più tra i leader di mercato della pressofusione di alluminio in Europa. Il processo di acquisizione ha permesso il salvataggio di un’azienda con 140 posti di lavoro (cinquanta assunti prima dell’estate, altri venti da stabilizzare entro fine mese, mentre per i restanti, in attesa del completo assorbimento, saranno attivati gli ammortizzatori sociali), unendo gli intenti imprenditoriali di Sira Industrie a quelli delle parti sociali e delle istituzioni, con il contributo fondamentale dell’assessorato allo Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia-Romagna.

Sirtec può vantare uno degli stabilimenti più moderni del territorio nazionale, un parco macchine completamente rinnovato con i più alti standard tecnologici e qualitativi, che coprono un’ampia gamma di potenza e prestazioni, tali da soddisfare le richieste più qualificate della clientela automotive e di qualunque altro settore industriale. Il fondamentale contributo del Gruppo Sira Industrie, a supporto di un team tecnico di eccellenza e con una grande esperienza e competenza di fonderia, consentiranno alla nuova realtà di raccogliere nuove sfide per rilanciare la produzione e lo sviluppo di un sito che ha fatto la storia della pressofusione italiana. Passione, innovazione ed esperienza, peculiarità presenti da sempre nel Dna di Sira Industrie e un’attenzione costante verso la sostenibilità, ormai un punto imprescindibile per il Gruppo, hanno permesso questa acquisizione.