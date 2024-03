Gennasi

GIANLUCA VACCHI Non è tutto oro quel che luccica, nemmeno se vale i freschi 700 milioni di buonuscita da Ima. Il "cultore del transito della vita" (ipse dixit) è senz’altro mucho mas, come recita il suo docufilm, ma il molto di più include pure cantonate, scivoloni, mistake. Battaglie perse, ecco. Tipo il cantiere della megavilla in Sardegna, sotto i fari della Procura; o i fast food di kebab, non esattamente presi d’assalto dalla clientela; o le liti con alcuni ex dipendenti, ci vediamo in tribunale. E ora la Finanza a tampinarlo per una presunta evasione fiscale di sette milioni che sarebbero poi seimila. Bona le’, lasciatelo godere e ballare in pace, il mai domo dj. Salvate il soldato Enjoy.

DROGA & TORRE

Sguazzano, spacciatori e tossicomani, all’ombra della Garisenda ingessata. Le autorità sono corse ai ripari, rafforzando il pattugliamento di poliziotti e vigili urbani, anche in borghese. Ci accontenteremmo di poco fumo e qualche arresto.

LA PORRETTANA

Intemerata dell’assessore regionale Andrea Corsini nei confronti della Rfi, responsabile della linea flagellata da ritardi e cancellazioni. "Siamo pronti ad affiancare i pendolari in un’eventuale class action", ha minacciato. In settimana lo stesso viceministro Galeazzo Bignami incontrerà i vertici della Rete ferroviaria italiana. Binario storto.

VIA RIVA RENO

Casino sommo lunedì scorso, alla partenza dei lavori preliminari del tram, con lo smontaggio della linea aerea del filobus. Figurarsi dal mese prossimo, quando si comincerà a fare sul serio. "Anche Bologna avrà i suoi Navigli", gongola il sindaco, milanesizzando, mentre commercianti e residenti vorrebbero già buttarsi nel canale.