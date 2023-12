Salvemini, 33 anni dopo: "Un dolore che non passa"

E’ un filo che non si spezza quello che ieri a Casalecchio ha visto insieme le scuole, le istituzioni e l’associazione vittime del Salvemini in occasione del 33esimo anniversario della strage che il 6 dicembre 1990 provocò la morte di 12 studenti e il ferimento di altre 88 persone. Lo ha scritto a chiare lettere l’illustratrice Sara Colaone con parole composte dagli studenti della 1F del Salvemini prima di consegnarlo, ieri mattina al sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso, e ai rappresentanti dell’associazione che riunisce i parenti delle vittime. Intorno alle 9.45 è partito il corteo di studenti, familiari e autorità, assieme ai partecipanti del trekking organizzato da ‘Percorsi di Pace’ da tutti i Comuni coinvolti, verso la Casa della Solidarietà di Casalecchio dove si è svolta la commemorazione ufficiale. Gli alunni delle seconde classi sono stati coinvolti in lezioni di primo soccorso organizzate da 118, Croce Rossa e Italian Resuscitation Council. Alle 11.30 è stata celebrata la messa nella parrocchia di San Giovanni Battista con letture e coro degli studenti del Salvemini. Per tutto il periodo, dal 2 al 16 dicembre, il Comune di Casalecchio ha organizzato una serie di iniziative legate alle arti, alle Istituzioni e al mondo della scuola, come momento di ricordo e riflessione, in collaborazione con la Città metropolitana e i Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso, Valsamoggia e Zola. Perchè questo è "un dolore che non si spegne con il passare degli anni -ha commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- perché le vite spezzate, i sogni e le speranze di quei giovani appartengono per sempre alla memoria della nostra comunità e dell’intero Paese. Ragazzi che quel mattino, sui banchi di scuola, stavano costruendo il loro futuro e si sentivano al sicuro. Non si può morire a scuola".