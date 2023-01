Salvemini, boom dei corsi serali: 150 studenti

"Non è mai troppo tardi, e i corsi serali per adulti sono una delle più grandi risorse per recuperare la dispersione scolastica". Non ha dubbi Carlo Braga, dirigente scolastico dell’istituto tecnico ’Salvemini’ di Casalecchio, che proprio in questi giorni ha definito il programma dei corsi serali offerti da una scuola che, negli ultimi anni, ha manifestato una crescita costante di iscritti e frequentatori dei corsi serali, in particolare di quelli rivolti all’acquisizione del titolo di ragioniere e di perito commerciale.

Una proposta che evidentemente viene presa sul serio, dal momento che attualmente sono più di 150 i ragazzi, gli adulti, i lavoratori e anche i disoccupati che si avviano a concludere il loro anno scolastico sui banchi delle aule aperte fino a sera tarda. A conti fatti sono un buon 10 per cento di tutti gli iscritti. "Quindici anni fa, quando arrivai, il serale stava per chiudere per mancanza di iscritti. Da lì ripensammo al percorso dei corsi per adulti e adesso il serale è una realtà importante".

In anni trascorsi è stato un passaggio importante per licenziati o cassintegrati per acquisire i titoli necessari a reinserirsi nel mercato del lavoro. "Ora l’età media è calata, siamo attorno ai 45 anni, ma gli studenti vanno dai 22 ai 64 anni. E ci sono anche minorenni. Il fenomeno del ‘ritiro sociale’ è in forte crescita. Triplicato negli ultimi anni. Così oggi i corsi serali per adulti vedono tanti giovani che si iscrivono convinti che, come diceva il maestro Manzi: ‘non è mai troppo tardi’". In Emilia-Romagna chi non arriva al diploma tra i giovani di 18-24 anni, è il 9,9%: una quota inferiore alla media nazionale che tocca quota12,7%.

E, dati alla mano, il serale è una alternativa efficace ed economica alle salatissime scuole private dove lo studente dopo aver pagato cifre importanti, si deve presentare all’esame da privatista, e non davanti agli insegnanti coi quali ha studiato tutto l’anno. "Vogliamo anche ‘stanare’ i Neet: giovani che non studiano, non lavorano e sono fuori da percorsi formativi" aggiunge Braga nel presentare il programma delle iscrizioni relative al prossimo anno scolastico che fra l’altro è gratuito per i primi due anni (quelli dell’obbligo) e con la riduzione al minimo delle tasse scolastiche per i disoccupati o cassintegrati.

g. m.