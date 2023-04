Salvi i castagni secolari "Potranno essere tutelati"

GRIZZANA MORANDI

Anche i castagni secolari dell’Oasi Wwf di Montovolo (Grizzana Morandi) concorrono per essere ammessi nell’elenco dei 600 alberi monumentali dell’Emilia- Romagna. Si tratta di 6-7 piante dal gigantesco tronco di un diametro di 9-10 metri che, vive e ancora vegete, incuriosiscono i tanti escursionisti che si avventurano nell’antica foresta alle pendici di Montovolo e dello storico santuario che si trova in cima ai 962 metri di altezza di questo complesso montuoso dell’Appennino bolognese. "Questi castagni monumentali dell’Oasi Wwf a Montovolo – afferma Francesco Besio del settore Aree protette della Regione – potranno essere tutelati assieme ad alberi storici come il Faggio di Pratignano a Fanano (Modena), il più antico dell’Emilia-Romagna, l’Olmo di Pievepelago (Modena), il più grande d’Italia e il Cipresso di San Francesco a Verucchio (Rimini) che si narra sia stato piantato dal Santo in persona. Per preservare questi castagni per almeno altri 300 anni, nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori di disboscamento in modo contenuto per dare loro un po’ più di luce. Una volta emanato il decreto di tutela da parte della Regione, i proprietari dell’Oasi (il Wwf) potranno accedere ai finanziamenti regionali per salvaguardare questi castagni monumentali, promuovere la loro conoscenza anche con una segnaletica adeguata". Esultano i volontari del gruppo Arca (Archiviazione, ricerca e collettività dell’Appennino bolognese) di Lagaro a Castiglione dei Pepoli che, qualche giorno fa, si sono ritrovati con esperti di castagni e foreste tra gli 80 ettari dell’Oasi Wwf a Montovolo per i primi lavori di tutela. "Ci siamo riusciti – afferma Fabio Righi, animatore del gruppo Arca – e con questa manutenzione consentiremo ai castagni centenari e monumentali di Montovolo di vivere ancora più a lungo. Finalmente possiamo dire: sono salvi. Questi, per noi, sono giorni di festa che dedichiamo al ricordo del compianto Pietro Vicinelli che, per primo, si è battuto per tutelare questo grande patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico del nostro Appennino". L’arieggiamento dei castagni monumentali di Montovolo è stato completato dai volontari del Wwf. "Si è trattato –precisato Fausto Bonafede, consigliere della sezione di Bologna – di un limitatissimo intervento sui 6-7 castagni monumentali".

Nicodemo Mele