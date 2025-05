Salvi i lavoratori di Gxo e Arvato. Firmato l’accordo con i sindacati

Accordo raggiunto con GXO e ARVATO per la salvaguardia di lavoratori e lavoratrici impiegati nella logistica di Douglas all’Interporto di Bentivoglio. Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto l’accordo sindacale con GXO e ARVATO che tutela tutti i lavoratori e le lavoratrici che rischiavano di perdere il lavoro dopo la comunicazione di GXO della chiusura del magazzino dell’Interporto da settembre, magazzino che si occupa della logistica per Douglas.

La società GXO Logistics Italy Spa aveva comunicato la chiusura del suo magazzino per il mancato rinnovo del contratto col principale cliente del magazzino, il noto marchio Douglas, che commercia prodotti di cosmetica e che dal magazzino dell’Interporto spedisce e rifornisce tutta Italia. Così dai sindacati: "Le attività sarebbero continuate in un nuovo magazzino a San Pietro gestito da Arvato Italia Srl, la quale fa parte del gruppo multinazionale tedesco Bertelsman. Tuttavia, dopo le prime interlocuzioni emerse la volontà di Arvato di non assumere tutti i lavoratori del magazzino dell’Interporto applicando, in sostituzione del CCNL di settore, un regolamento interno che prevede condizioni economiche e normative peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale della logistica e del trasporto merci. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno rivendicato con forza una soluzione occupazionale per tutti i lavoratori e lavoratrici impiegati così come l’applicazione del CCNL per garantire pari condizioni ai lavoratori. Dopo un primo sciopero di tutti i lavoratori e l’intervento da parte delle istituzioni tramite il tavolo di crisi della Città Metropolitana, le interlocuzioni tra le parti sono continuate fino all’accordo sindacale".

Le organizzazioni sindacali aggiungono: "L’accordo prevede l’assunzione di 70 lavoratori da parte di Arvato nel nuovo magazzino di San Pietro, assunzione a tempo indeterminato a parità di condizioni economiche con l’applicazione del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, mentre la restante parte dei lavoratori rimarrà alle dipendenze di GXO e impiegati in altri magazzini gestiti dalla multinazionale Usa e tramite un criterio di distanza dalla sede lavorativa basato sulla residenza di ogni singolo lavoratore".

Zoe Pederzini